В Вооруженных силах Казахстана проходят учения с батальонными тактическими группами 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях совершенствования полевой выучки и слаженности подразделений в условиях, максимально приближенных к боевым, в Вооруженных силах Казахстана начались учения с батальонными тактическими группами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.







Во всех воинских частях и соединениях начались учения батальонных тактических групп с приведением их в полную боевую готовность. Главная цель учений - добиться слаженных действий личного состава, закрепить знания на практике и довести навыки и умения до автоматизма. Командиры оттачивают умелое руководство подразделениями в приближенных к боевым условиям.







«Каждая из воинских частей и соединений выполнит собственные задачи по четырем этапам учений. К примеру, миротворцы должны показать свое мастерство в блокировании населенного пункта, создании условий для урегулирования конфликтов мирными средствами и принять участие в миротворческой операции по разделению враждующих сторон в соответствии с международными обязательствами. Перед разведывательными подразделениями стоит задача обнаружения и уничтожения незаконных вооруженных формирований в указанном районе», - отмечается в сообщении министерства.







В ходе проводимых учений при проведении боевых стрельб основное внимание будет уделено правильным тактическим действиям, умелому и эффективному применению оружия в бою и управлению огнем подразделений, а также строгому соблюдению мер безопасности. На учебных полигонах создана необходимая обстановка, предусматривающая ведение огня из всех видов оружия по наземным и воздушным целям, днем и ночью.







В общей сложности, в учениях принимают участие свыше 4000 тыс. военнослужащих, более 300 единиц вооружения и военной техники. Учения батальонных тактических групп продлятся до 25 августа текущего года.









