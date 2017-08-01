В Вооруженных силах Казахстана проходят полковые тактико-специальные учения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В воинских частях и соединениях проходят полковые тактико-специальные учения по выполнению задач инженерного обеспечения в специальных войсковых операциях, сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.





Полковые тактико-специальные учения проходят на полигонах в местах дислокации воинских частей. В ходе учений военнослужащие практически выполнят мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, планированию и выполнению задач инженерного обеспечения в специальных войсковых операциях.





В целях совершенствования способов боевого применения инженерных подразделений и задач инженерного обеспечения в ходе мероприятия будет проверена работа органов управления полка и батальонов по сбору и анализу данных обстановки. В ходе учений подразделения отработают задачи по планированию и доведению боевых задач подчиненным подразделениям, организации непрерывного управления и всестороннего технического обеспечения.









Необходимо отметить, что тактико-специальные учения являются основной и наиболее эффективной формой обучения подразделений, для правильного и своевременного выполнения задач инженерного обеспечения.