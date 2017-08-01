В воинских частях РК проходят сборы для выпускников-кадетов 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Выпускники Кадетского корпуса Министерства обороны прибыли для прохождения дальнейшей воинской службы в воинские части и соединения Вооруженных сил РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.





В целях скорейшей адаптации выпускников к условиям военной службы и становления их в должности с молодыми сержантами проводятся учебно-методические сборы, в ходе которых им предстоит уяснить основные принципы организации служебной деятельности в воинских частях и соединениях. Помимо теоретических занятий прибывшие сержанты проведут несколько дней на полигоне, изучая особенности организации боевой подготовки.







«Я хочу построить военную карьеру, от звания к званию следуя по сержантскому пути. Я буду продолжать учиться и совершенствоваться. Кадетский корпус научил меня дисциплине, выдержке, преподаватели и командиры дали мне необходимые знания. Я понял, что быть военным - это сложно и ответственно, что нужно быть сильным и смелым», - рассказал выпускник Кадетского корпуса Ринат Садыков, который продолжит воинскую службу в войсковой части 32363.

Необходимо отметить, что сегодня Кадетский корпус является основным центром подготовки профессиональных сержантов. Выпускники Кадетского корпуса успешно проходят службу, как в Вооруженных силах, так и других силовых структурах.





