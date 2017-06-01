В ВКО выпустят Красную книгу объектов культурного наследия

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 37 значимых проектов по реализации программы модернизации общественного сознания определены в Восточном Казахстане. Сегодня на совещании аким области Даниал Ахметов поддержал эту инициативу ученых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима области, эксперты ВКО проанализировали 154 предложения, которые поступили от университетов и управлений. Они выбрали 37 приоритетных проектов историко-культурного, краеведческого, туристического, информационного направлений.







В рамках реализации региональной программы модернизации общественного сознания в Восточном Казахстане планируется создать музей «Большой Алтай», выпустить Красную книгу объектов культурного наследия и атлас, где будут отражены природные, исторические и другие особенности.

«Идея хорошая. В Красной книге будет собрана наиболее полная научная информация об объектах культурного наследия региона. Это позволит не только включить уникальные места в туристические маршруты, но и создать уникальный музей под открытым небом, - сказал Даниал Ахметов.







Как уже сообщалось ранее, члены рабочей группы начали разрабатывать Карту сакральных мест региона. В нее уже вошли пещера Коныр-Аулие Абайского района, Шиликтинская долина, Берельские курганы, гора Белуха, мавзолей Ыргызбай Досканаулы с соответствующими научными обоснованиями и описаниями. Карта еще будет пополняться.