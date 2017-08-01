В ВКО совет критически настроенных журналистов будет контролировать ремонт дорог

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По поручению акима Даниала Ахметова в Восточном Казахстане создадут пул критически настроенных журналистов и общественных деятелей, которые будут контролировать ведение дорожных работ и закуп медицинской техники в регионе. Об этом Даниал Ахметов сообщил сегодня на заседании областного акимата.

В этом году из областного бюджета на оснащение медицинских учреждений современным оборудованием выделена рекордная сумма - шесть миллиардов тенге. Глава региона поручил в ближайшее время разработать и предоставить ему график конкурсных закупок высокотехнологичного оборудования для клиник и больниц.

«Мы пригласим журналистов, которые остро пишут о здравоохранении, и общественников, - сказал Даниал Ахметов. - Я сам сформирую пул, который будет осуществлять общественный контроль за госзакупками в этой сфере».

Акимам Усть-Каменогорска и Семея поручено представить для этого график дорожных работ, за которыми также будут наблюдать общественники.