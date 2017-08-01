В ВКО прокуратура и полиция ускорили сроки рассмотрения некоторых дел

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Прокуратура и департамент внутренних дел Восточного Казахстана подвели краткие итоги реализации проекта «Оптимизация уголовного процесса», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службы ведомств.

В отделах внутренних дел уже появились специальные прозрачные кабинеты следователей, а досудебные расследования по некоторым категориям дел теперь рассматривают не два месяца, а всего две недели.

Как уже сообщалось, с 1 июня надзорное ведомство совместно с правоохранительными структурами запустило проект «Оптимизация уголовного процесса в интересах граждан».

«Основной задачей проекта являлось сокращение сроков рассмотрения дел и максимальная прозрачность и понятность работы сотрудников силовых структур, - поясняют в областной прокуратуре. - Одним из наиболее эффективных нововведений стало реальное ускорение рассмотрения дел определенной категории. Под проект подпадают преступления небольшой и средней тяжести, в которых точно установлен подозреваемый, при этом он не оспаривает вину и готов возместить ущерб, нанесенный пострадавшему».

И если раньше такие дела могли рассматривать до двух месяцев, то теперь следователи стараются завершить расследование в течение двух недель. Кстати, для этого не потребовалось вносить какие-либо изменения в законы: прокуратура и ДВД оптимизировали работу и наладили грамотный менеджмент. В каждом отделе полиции теперь есть группы сотрудников правоохранительных ведомств, которые занимаются расследованием правонарушений исключительно в рамках проекта «Оптимизации уголовного процесса».

К примеру, из общего количества преступлений, зарегистрированных за два месяца, в суд направлено 263 дела, из которых 188 (более 70%) рассматривались в ускоренном режиме как раз в рамках проекта.

«Второе заметное нововведение в работе полицейских - создание прозрачных кабинетов для следователей. Всем известны инциденты, когда подозреваемые жалуются на пытки со стороны правоохранителей. Чтобы не допустить подобных случаев, а также сделать процесс допроса максимально прозрачным, в УВД Усть-Каменогорска и Семея уже созданы 7 прозрачных кабинетов для допросов. В ближайшем будущем такие комнаты будут функционировать во всех отделах полиции», - говорится в сообщении.

Чтобы исключить возможность коррупционных правонарушений или фальсификацию доказательств, сотрудники полиции будут снабжены специальными видеорегистраторами. К примеру, процесс изъятия улик будет фиксироваться на видео.

Также в каждом отделе полиции появился кабинет дежурного прокурора. Сотрудник надзорного ведомства не только изучает материалы досудебных расследований, но и принимает граждан, оперативно разрешая проблемные вопросы. По предварительным данным, чаще всего к дежурным прокурорам обращаются с жалобами на нарушение сроков рассмотрения жалоб и ходатайств, на затягивание расследований, сообщили в областной прокуратуре.