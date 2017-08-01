В ВКО на 35% выросло число детей с задержкой развития - прокуратура

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - После масштабного анализа прокуратура Восточного Казахстана обнаружила, что в области слабо поставлена работа по решению проблем детей-инвалидов, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в надзорном ведомстве.

Несмотря на то, что число детей с ограниченными возможностями растет год от года, компетентные ведомства не изучают ситуацию - почему увеличивается тревожный показатель. Прокуратура выявила ряд системных нарушений.

Анализ показал, что количество детей с ограниченными возможностями в регионе составляет 15 208 детей, и за последние 3 года наметилась тенденция роста числа несовершеннолетних с особыми потребностями почти на 34%. В особенности увеличилось количество детей с задержкой психического развития (на 1 762 человек, или 35%). Ни один из уполномоченных органов не занимается анализом - почему растет число детей-инвалидов.

При этом количество несовершеннолетних, охваченных инклюзивным образованием, составляет всего 11,8% (1 802 ребенка).

Специалистам надзорного государственного ведомства удалось установить, что из общего количества детей, которые нуждаются в коррекционной помощи, в регионе инклюзивное обучение не предоставлено более чем 5 тысячам детей. Они посещают школы, но никаких условий, учитывающих особенности заболеваний, в образовательных учреждениях не создано.

Более того, в трех районах ВКО условия для обучения детей-инвалидов не обеспечены ни в одной школе, в итоге в этих районах без специальной помощи обучаются около 600 детей.

А в одном из районов власти и вовсе отчитались, что дети с особыми потребностями на территории населенных пунктов не проживают. Прокуратура ВКО проверила эти сведения и выяснила, что на самом деле таких детей в этом районе 53.

При всем этом остро стоит проблема нехватки педагогов, умеющих работать с детьми-инвалидами. Из более чем 23 тысяч таких педагогов лишь 0,9 % (224) имеют элементарные навыки работы с особенными детьми.

Для решения накопившихся проблем прокуратура ВКО совместно с управлением образования разрабатывает региональную программу по развитию инклюзивного обучения. Цель - охватить половину всех детей, нуждающихся в коррекционной поддержке.