В Узбекистане начали праздновать весенний праздник - Навруз
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане стартовали праздничные мероприятия и народные гуляния, посвященные весеннему празднику Навруз, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в РУ.
Одним из первых открыл празднование Чиназский район Ташкентской области, который находится недалеко от казахстанской границы. В районе преимущественно проживают узбеки и казахи, а также другие национальности.
Жители Чиназского района хорошо подготовились к Наврузу, а потому и встретили его в приподнятом настроении. Центральный стадион района, где проводятся народные гуляния и различные мероприятия, оделся в праздничное убранство. Со звуков карнаев-сурнаев начались праздничные представления в честь Навруза, который воплощает ценности узбекского народа, национальные традиции и обычаи.
Подготовленные районным хокимиятом музыкальные и художественные композиции рассказали о пробуждении природы и прихода долгожданной весны.
Кроме того, гостям и местным жителям доставили радость и удовольствие песни и танцы в исполнении маленьких артистов и танцоров, а также художественно-этнографических ансамблей. К праздничному столу для всех желающих были поданы сумаляк, халим, самса с зеленью и другие весенние блюда.
По словам хокима Чиназского района Акмалхона Мадиева, праздник Навруз является общим для всех.
«Чиназский район находится в 36 км от Казахстана. Наш район является многонациональным, около 30 народностей проживают здесь в мире и согласии. Сегодня представители разных национальностей пришли праздновать этот великолепный праздник - Навруз, который является для нас Новым годом. По этому случаю мы для всех приготовили национальные блюда, такие как плов, сумаляк и другие яства. При этом отрадно, что накануне в Казахстане был открыт Год Узбекистана. По этому случаю хотелось бы отметить, что наши связи с братским Казахстаном еще больше укрепляются, и этому мы, жители Чиназского района, безмерно рады», - отметил хоким.
Помимо прочего, на праздничном мероприятии было показано мастерство маленьких спортсменов по боксу, каратэ и борьбе.
Отдельно стоит отметить присутствие казахских представителей района из Сут-Булак махалле, которые представили зрителям казахские танцы и песни в исполнении детей.
Также по этому случаю была поставлена юрта, где гостей угощали традиционными казахскими блюдами, такими как бешбармак, баурсаки и наурыз коже.
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