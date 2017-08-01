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В Усть-Каменогорске полицейские оцепили район из-за коробки с котятами

В Усть-Каменогорске полицейские оцепили район из-за коробки с котятами
15 Августа 2017 19:07 330

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Горожане сообщили в полицию о подозрительной коробке, оставленной кем-то на пересечении улиц Чернова и Металлургов в Усть-Каменогорске. Полицейские оцепили район и остановили движение транспорта. Внутри картонного ящика саперы обнаружили пятерых котят, передает YK-news.kz.

Как сообщили в УВД Усть-Каменогорска, необычный случай приключился сегодня днем.

«На канал «102» поступил звонок от жителя города, который сообщил о бесхозной коробке, оставленной неизвестными в районе пересечения улиц Чернова и Металлургов, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Прибывшие на место полицейские оцепили район и остановили движение транспорта на проезжей части. Позже специалисты осмотрели картонный ящик, внутри которого обнаружили пятерых котят».

В настоящий момент полицейские пытаются установить личность владельца брошенных котят.

 

 

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, МВД РК,
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