В Усть-Каменогорске полицейские оцепили район из-за коробки с котятами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Горожане сообщили в полицию о подозрительной коробке, оставленной кем-то на пересечении улиц Чернова и Металлургов в Усть-Каменогорске. Полицейские оцепили район и остановили движение транспорта. Внутри картонного ящика саперы обнаружили пятерых котят, передает YK-news.kz.

Как сообщили в УВД Усть-Каменогорска, необычный случай приключился сегодня днем.

«На канал «102» поступил звонок от жителя города, который сообщил о бесхозной коробке, оставленной неизвестными в районе пересечения улиц Чернова и Металлургов, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Прибывшие на место полицейские оцепили район и остановили движение транспорта на проезжей части. Позже специалисты осмотрели картонный ящик, внутри которого обнаружили пятерых котят».

В настоящий момент полицейские пытаются установить личность владельца брошенных котят.