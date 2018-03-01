В Уральске под упавшим с домкрата автобусом погиб ремонтник

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске погиб мужчина при ремонте автобуса в результате срыва домкрата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По свидетельствам очевидцев, происшествие случилось на улице Жангир хана, между мостом через реку Шаган и поселком Зачаган. Автобус маршрута №2 остановился из-за неисправности, для ремонта был вызван специалист. Когда мужчина находился под автобусом, машина упала с домкрата.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

Напомним, вчера в Уральске автомашина «КИА» столкнулась с автобусом маршрута №43 на остановке «Саяхат», пострадали четверо. Водитель «КИА» не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с автобусом.

фото иллюстрация: doovi.com