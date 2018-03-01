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В Уральске под упавшим с домкрата автобусом погиб ремонтник

3 Марта 2018 16:33 627
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В Уральске под упавшим с домкрата автобусом погиб ремонтник

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске погиб мужчина при ремонте автобуса в результате срыва домкрата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По свидетельствам очевидцев, происшествие случилось на улице Жангир хана, между мостом через реку Шаган и поселком Зачаган. Автобус маршрута №2 остановился из-за неисправности, для ремонта был вызван специалист. Когда мужчина находился под автобусом, машина упала с домкрата.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

Напомним, вчера в Уральске автомашина «КИА» столкнулась с автобусом маршрута №43 на остановке «Саяхат», пострадали четверо. Водитель «КИА» не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с автобусом. 

фото иллюстрация: doovi.com

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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Происшествия,
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Перевод:

Мейрамбек Байгарин

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