В Улан-Баторе нет ни одного казахского ресторана - обзор зарубежной казахскоязычной прессы

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Великие личности Тюркской цивилизации - портал TRT





Турецкий портал «TRT» в рубрике «Великие личности Тюркской цивилизации» опубликовал статью о Казан хане, сыгравшем важную роль в истории государства Иран. Автор отмечает, что Казан хан является старшим сыном Абака хана. Родился 5 ноября 1271 года и ушел из жизни 17 мая 1304 года. Детство Казана прошло возле отца Абака хана, который его отдал на воспитание буддистским монахам.

«Властители государства Елхан придерживались христианской религии несторианского направления, а также буддизма и тенгрианства. В статье говорится, что особое влияние при дворе государства Елхан имели буддистские монахи.

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В Гансу состоялся айтыс акынов - информационный портал Тянь-Шань





В регионе Гансу КНР в казахском автономном округе состоялись состязания акынов трех автономных районов, сообщает информационный портал Тянь-Шань.

Состязания проходили в течение трех дней, также состоялись лошадиные скачки, состязания исполнителей терме, танцоров и мастеров. Самым главным событием торжества стало поднятие воздушного шара в форме юрты. Данный факт был зарегистрирован в книге рекордов Гинеса. Диаметр юрты составил 21, а высота 23 метра.





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Ильяс Есенберлин - писатель, разбудивший историческое сознание народа - портал ТРТ





Портал ТРТ опубликовал материал о великом казахском писателе Ильясе Есенберлине, который славится своими историческими произведениями.

В статье отмечается большая роль романа «Кочевники» в возвращении в народное сознание нашей истории. Автор также рассказывает о жизни и деятельности писателя.

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Чудесный каменный город - информационный портал Тянь-Шань





На китайском информационном портале Тянь-Шань опубликован фоторепортаж Жанали Калибекина под названием «Чудесный каменный город».

«Мне довелось побывать в полном секретов и тайн районе, славящимся своей незабываемой и живописной природой. Я сделал вечерние фото. Предлагаю Вам полюбоваться ими», - написал автор.























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В Улан-Баторе нет ни одного казахского ресторана - kaznews.mn





Наши монгольские соотечественники мечтают о том, чтобы в Улан-Баторе были открыты казахские рестораны, этот вопрос поднял блогер С. Толкын в материале, размещенном на информационном сайте kaznews.mn.

«В Улан-Баторе проживает около 30-ти тысяч казахов, однако нет ни одного казахского ресторана. А в этом городе проживает всего три узбека, и имеется три узбекских ресторана», - пишет автор.