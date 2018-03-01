В Улан-Баторе казахские беркутчи поразили зрителей своим искусством

БАЯН-ОЛЬГЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Монголии на туристской базе «Чингисийн хааны хурээ» 4 марта начался ежегодный «Праздник беркутчи-2018», проводящийся с целью возрождения и пропаганды традиций охоты с беркутом казахов Монголии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С государственным флагом Монголии, 20 всадников с беркутами на руке, нарядно одетые, на конях с богато украшенной сбруей, строем проехали перед зрителями.

Вместе с такими известными в Монголии людьми, как Нургайып Рысулы, Далайхан, которые постоянно участвуют в «Празднике беркутчи», начиная с 1999 года, в строю находились три девушки - это одна из особенностей нынешнего праздника.

Одна из этих девушек - прославившаяся на весь мир «Девушка-беркутчи» Айшолпан Нургайыпкызы. После победы Айшолпан на «Празднике беркутчи-2014» число девушек, занимающихся этим видом охоты, начало расти. Например, из примерно 400 беркутчи в Баян-Ольгей, 11 - женщины.

Праздник открыл аким аймака Баян-Ольгей Гылымхан Айыпулы.

«Это мероприятие стало большим праздником, сейчас на него приезжают гости со всего мира. Эту славную традицию казахского народа, при поддержке Правительства Монголии, в 2010 году ЮНЕСКО зарегистрировало в качестве мирового нематериального культурного наследия. Кроме того, в 2016 году Министерство окружающей среды, путешествий и туризма признало «Праздник беркутчи» в качестве лучшего туристского мероприятия. Мероприятие вносит большой вклад в развитие туризма в Баян-Ольгей, здесь увеличилось количество предпринимателей, занимающихся приготовлением пищи, прикладным искусством, изготовлением сувениров и пошивом одежды», - сказал Гылымхан Айыпулы.

Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе состязались в посадке беркута на руку. Охотник оставлял беркута на вершине горы и, спустившись к подножию, подзывал к себе. Беркут плавно слетал вниз и садился на руку хозяина. На втором этапе по полю волочили чучела зайцев и лис, и выпускали беркутов, которые по команде хозяев поднимались ввысь и падали на добычу. Ранее беркуты состязались на живых зверьках, но в этом году по просьбе туристов их заменили на чучела. Мы поговорили об этом с беркутчи из Баян-Ольгей, в частности, со старым охотником Байтеем Бабиулы.





«Мне 86 лет, я старший среди участников мероприятия. С 1963 года занимаюсь охотой с беркутом. За это время у меня было около 40 птиц. У меня есть ученики. Беркутчи лучше готовить с 10 летнего возраста. Самому юному из беркутчи, участвующих сегодня в празднике, 12 лет. О сроках использования беркутов есть разные мнения. Но мы их отпускаем на волю через некоторое время. Казахи верят, что беркут защищает хозяина от плохого, продлевает его жизнь. Думаю, что благодаря этому я в свои годы все еще занимаюсь охотой», - сказал старый беркутчи.





Традиция приручать соколов, ястребов, беркутов, использовать их на охоте, ведет начало из глубины веков. Это видно по тому, что Монголия, Объединенный Арабские Эмираты, Бельгия, Чехия, Франция, Корейская Республика и еще 11 стран совместно внесли искусство воспитания ловчих птиц в список нематериального культурного наследия человечества.





На «Празднике беркутчи» прошло также состязание в кокпаре. Игроки делятся на 2 команды, и борются за тушу козла, которую победитель бросает на шанырак, выбранной им юрты. Хозяева этой юрты режут барана и готовят угощение.

По данным организаторов, количество зрителей на «Празднике беркутчи» с каждым годом растет. Например, в октябре 2017 года на праздник в Баян-Ольгей приехало около 1 200 туристов из 20 стран. Это в два раза больше, чем в 2016 году. В этот раз приехали туристы из России, КНР, Японии и Великобритании.

Иностранные туристы тоже поделились своими впечатлениями.

Джордж Макни, Австралия: Я приехал из Австралии, здесь нахожусь 6 месяцев. Монголия - удивительная страна с красивой природой. Сегодняшний праздник - лучшее, что я здесь увидел за все время. Очень красивое зрелище, когда едут охотники на конях, с беркутами на руке. Также прекрасно, когда охотник призывает беркута, который садится ему на руку, и когда беркут падает на добычу. Я понял, что мне нужно пополнить свои знания об истории и культуре Монголии, о том, как приручают хозяев неба.

Анн Моррис, Новая Зеландия: Я впервые в Монголии. Здесь, оказывается, очень холодно. Но праздник проходит весело. Раньше я представлял это по документальному фильму «Девушка-беркутчи». А сегодня увидел своими глазами и безмерно этому рад. Я хоть и немного, но узнал о культуре народа Монголии, в том числе о культуре казахов.





До начала праздника были организованы увлекательные соревнования «жілік сындыру» и по стрельбе из лука на скаку.

В связи с организацией фестиваля беркутчи, его пропаганде на международном уровне в последние годы быстро вырос приток туристов в Баян-Ольгей. Развитие туризма оказывает положительное влияние на жизнь казахов, занимающихся животноводством. Поэтому, представители казахской диаспоры поблагодарили организаторам нынешнего «Праздника беркутчи» - Правительству Монголии и акимату города Улан-Батор, и выразили уверенность в то, что фестиваль будет продолжаться.

Материал получен из информационного агентства МОНЦАМЭ

Автор: Ч.Ариунболд

Фото: Б.Чадраабал

Перевод с монгольского: Куат Уатханулы