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В убийстве школьницы подозревают 44-летнего жителя Костаная

20 Марта 2018 14:52 566
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В убийстве школьницы подозревают 44-летнего жителя Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Вопрос со смертью школьницы находится на особом контроле ДВД Костанайской области. Уже установлен подозреваемый в совершении убийства. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». 

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Сейчас, по словам пресс-секретаря ДВД области Ирины Беженарь, ведётся досудебное расследование по статье УК РК «Убийство».

Полицейскими уже установлен подозреваемый в совершении преступления - 44-летний житель Костаная. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. 

Ирина Беженарь отметила также, что, возможно, после обеда уже будет решён вопрос с санкцией на задержание подозреваемого.

Напомним, 18 марта стало известно о том, что убита 15-летняя ученица Костанайской средней школы №11. Данный факт подтвердила руководитель областного управления образования Батима Даумова. Она сообщила, что девочка действительно убита, а отец девочки в тяжелом состоянии, в реанимации.  

Позднее стало известно, что отец погибшей действительно был доставлен в областную больницу с ножевыми ранениями. После операции был переведён в общую палату и находится под присмотром не только врачей, но и полицейских.

Директор школы, в которой училась девочка, охарактеризовала погибшую с положительной стороны, отметив, что о каких-либо проблемах девочка не рассказывала.  

Позже произошедшее прокомментировали и полицейские. 

 

 

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Ключевые слова: МВД РК, Костанайская область,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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