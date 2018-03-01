В убийстве школьницы подозревают 44-летнего жителя Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Вопрос со смертью школьницы находится на особом контроле ДВД Костанайской области. Уже установлен подозреваемый в совершении убийства. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас, по словам пресс-секретаря ДВД области Ирины Беженарь, ведётся досудебное расследование по статье УК РК «Убийство».

Полицейскими уже установлен подозреваемый в совершении преступления - 44-летний житель Костаная. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ирина Беженарь отметила также, что, возможно, после обеда уже будет решён вопрос с санкцией на задержание подозреваемого.

Напомним, 18 марта стало известно о том, что убита 15-летняя ученица Костанайской средней школы №11. Данный факт подтвердила руководитель областного управления образования Батима Даумова. Она сообщила, что девочка действительно убита, а отец девочки в тяжелом состоянии, в реанимации.

Позднее стало известно, что отец погибшей действительно был доставлен в областную больницу с ножевыми ранениями. После операции был переведён в общую палату и находится под присмотром не только врачей, но и полицейских.

Директор школы, в которой училась девочка, охарактеризовала погибшую с положительной стороны, отметив, что о каких-либо проблемах девочка не рассказывала.

Позже произошедшее прокомментировали и полицейские.