В Турции судят подозреваемого в подготовке атак на авиабазу «Инджирлик»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В уголовном суде Аданы начались слушания по делу уроженца России Рената Бакиева, задержанного в ходе операции против террористической организации ДАИШ по подозрению в подготовке атак на авиабазу «Инджирлик», молельный дом алевитов и граждан Турции, передает агентство «Анадолу».

Выступая на первом заседании, Бакиев заявил, что не имеет никакого отношения к перечисленным преступлениям, отказывается от данных ранее показаний и не участвовал в деятельности ДАИШ в Сирии.

По словам подсудимого, показания он давал на арабском языке через переводчика, поскольку не знает турецкого.

Также в ходе заседания были заслушаны показания трех свидетелей.

По словам первого свидетеля, Ренат Бакиев приходил в отель, где он работает, и задавал вопросы о неком Абу Ханзале.

«Я подумал, что Бакиев может быть связан с террористами и сразу сообщил в полицию», - сказал свидетель.

Второй свидетель показал, что Бакиев задавал ему вопросы об одном из молельных домов алевитов на турецком языке.

После того, как глава судейской коллегии напомнил Бакиеву, что суд турецкого Килиса ранее вынес в его отношении приговор, признав виновным в участии деятельности ДАИШ, подсудимый отказался отвечать на вопросы.

Суд постановил, что Бакиев останется под арестом на время судебного разбирательства. На следующем заседании будет заслушан третий свидетель по делу.

Ренат Бакиев был задержан в Адане в августе 2017 года. Прокурор требует приговорить его к 15 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации.