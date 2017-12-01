В ЦОНах облегчат процесс получения справок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Процесс получения справок облегчат в ЦОНах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.

«Государственные органы будут брать необходимые справки у другого госоргана. После реализации проекта Paper free количество таких услуг будет сокращено. Для решения этой проблемы на веб-портале электронного правительства в течение ближайших двух недель будет запущен механизм получения персональных данных третьими лицами - банками, организациями и работодателями. При этом, необходимо отметить очень важный момент, что гражданин посредством SMS должен дать разрешение на получение справки вместо него», - сказал министр на заседании Правительства.

По его словам, это поможет существенно снизить необходимость похода за справками и сокращает нагрузку на операционные залы ЦОНов.

«Госорганы неохотно раскрывают информацию, которая может быть использована при создании востребованных продуктов. Первым шагом в решении этой задачи является реализация проекта «Услуга без справок» или Paper free. Этот проект направлен на отмену наиболее востребованных электронных справок и повышение взаимодействия между государственными органами. Именно из-за низкой степени взаимодействия между государственными органами гражданами через ЦОНы заказано более 2 млн электронных справок. Это составило более 66% всех оказанных услуг», - рассказал Абаев о проекте.

Он также напомнил, что посредством электронного правительства доступно 452 государственных услуги, с момента создания на портале оказано более 192 млн различных услуг, через единый контактный центр принято более 4 млн звонков.