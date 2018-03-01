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В ЦИК России сообщили о хакерских атаках из 15 стран

18 Марта 2018 15:30 402
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В ЦИК России сообщили о хакерских атаках из 15 стран

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Майя Гришина сообщила, что ЦИК РФ отмечает многократное увеличение нагрузки и поступающие хакерские атаки на информационно-справочный центр, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Уже сейчас можно сказать, что на сегодняшний день многократно увеличилась нагрузка, фиксируем, по существу, хакерскую атаку на наш информационно-справочный центр», - сказала М. Гришина.

Секретарь комиссии также отметила, что атаки на сайт ЦИК были зафиксированы из 15 стран.

Кроме того, со слов главы Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой, поступают также обращения с жалобами о ненахождении своей фамилии в списках для голосования от граждан, которые написали два и более заявлений о голосовании по месту нахождения. При этом она напомнила, что за попытку голосования более одного раза предусматривается административная и уголовная ответственность.

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Ключевые слова: Россия, Выборы,
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Автор:

Медет Ахметов

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