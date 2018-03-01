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В трех регионах увеличилась смертность от заболеваний системы кровообращения

20 Марта 2018 10:47 367
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В трех регионах увеличилась смертность от заболеваний системы кровообращения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о ситуации в сфере развития общественного здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для преемственности охраны здоровья детей школьная медицина переведена в систему здравоохранения. Также внедряются единые стандарты школьного питания и программы профилактики суицидов, показатели деятельности по охране общественного здоровья достигнуты. В результате проведенной по республике работы снижены показатели летальности по основным неинфекционным заболеваниям», - сказал министр на заседании Правительства.

Вместе с тем, по его словам, в ряде регионов отмечается негативная динамика по данным заболеваниям.

«Например, в городе Алматы, Восточно-Казахстаснкой и в Костанайской областях отмечается рост смертности от болезней системы кровообращения. Местным исполнительным органам необходимо усилить ответственность служб общественного здравоохранения по этому направлению», - отметил он.

Елжан Биртанов также подчеркнул, что в рамках второго направления по интеграции служб общественного здравоохранения выполнены все мероприятия по увеличению доступности первичной медико-санитарной помощи, увеличено число врачебных участков и врачей общей практики.

«Во всех регионах страны внедряется программа управления заболеваниями - это активное вовлечение пациента в управление своей болезнью. С текущего года такая практика будет расширяться, в рамках интеграции служб с первичным звеном в поликлиниках были дополнительно открыты противотуберкулезные, онкологические и маммологические кабинеты. Эти меры позволили достичь снижения показателей младенческой и материнской смертности, смертности от злокачественных новообразований в целом по стране», - заверил министр.  

 

 

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Ключевые слова: Астана, Здравоохранение, Правительство РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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