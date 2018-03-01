В торговом центре в Калифорнии произошла стрельба

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стрельба произошла в субботу в торговом центре в городе Таузенд-Оукс (штат Калифорния). Как сообщили представители в управлении шерифа округа Вентура, один человек убит, передает ТАСС.

«Один человек обнаружен мертвым, еще один был отправлен [в больницу] на машине скорой помощи», - отмечается в сообщении управления, опубликованном на его странице в Twitter. «Ситуация находится под контролем, угрозы для общественности нет», - говорится в нем.

По данным агентства Associated Press, раненым является сам стрелявший. Сначала он убил человека, а затем попытался покончить жизнь самоубийством. Данные о личности и возможных мотивах злоумышленника не обнародованы.



Стрельба произошла в торговом центре Таузенд-Оукса, расположенного в 64 км от Лос-Анджелеса. После инцидента людей из гипермаркета эвакуировали. На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.