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В Тобыл могут переименовать новый город в Костанайской области

4 Марта 2018 12:30 1096
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В Тобыл могут переименовать новый город в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Посёлку Затобольску в Костанайском районе Костанайской области предлагается дать статус города и переименовать в Тобыл. Об этом  корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил заместитель акима Костанайского района Булат Бекенов. 

Соответствующие решение будет принято на собрании местного сообщества 18 марта этого года. 

Предложение по вопросу изменения статуса населённого пункта и переименования, по словам Б. Бекенова, поступило от инициативной группы жителей посёлка Затобольска в аппарат акима посёлка.  

«В соответствии с действующим законодательном на 18 марта этого года назначено собрание местного сообщества, на котором будет приниматься решение по данному вопросу. Предлагается назвать город Тобыл»,- сообщил он. 

Б. Бекенов также отметил, что в средствах массовой информации отмечается и название «Кұтты алап», которое тоже  предлагается для рассмотрения. 

«Но хочу отметить, что предложение выдвинуто одно - по переименованию города в Тобыл», - заключил Б. Бекенов. 

Напомним, как сообщалось ранее, поселку Затобольску в Костанайской области планируется в будущем присвоить статус города. Об этом заявил аким области Архимед Мухамбетов. в ходе внеочередной сессии областного маслихата.  

 

 

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Ключевые слова: Костанайская область, Акимат,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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