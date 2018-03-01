В Тобыл могут переименовать новый город в Костанайской области
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Посёлку Затобольску в Костанайском районе Костанайской области предлагается дать статус города и переименовать в Тобыл. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил заместитель акима Костанайского района Булат Бекенов.
Соответствующие решение будет принято на собрании местного сообщества 18 марта этого года.
Предложение по вопросу изменения статуса населённого пункта и переименования, по словам Б. Бекенова, поступило от инициативной группы жителей посёлка Затобольска в аппарат акима посёлка.
«В соответствии с действующим законодательном на 18 марта этого года назначено собрание местного сообщества, на котором будет приниматься решение по данному вопросу. Предлагается назвать город Тобыл»,- сообщил он.
Б. Бекенов также отметил, что в средствах массовой информации отмечается и название «Кұтты алап», которое тоже предлагается для рассмотрения.
«Но хочу отметить, что предложение выдвинуто одно - по переименованию города в Тобыл», - заключил Б. Бекенов.
Напомним, как сообщалось ранее, поселку Затобольску в Костанайской области планируется в будущем присвоить статус города. Об этом заявил аким области Архимед Мухамбетов. в ходе внеочередной сессии областного маслихата.
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