В Тобыл могут переименовать новый город в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Посёлку Затобольску в Костанайском районе Костанайской области предлагается дать статус города и переименовать в Тобыл. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил заместитель акима Костанайского района Булат Бекенов.

Соответствующие решение будет принято на собрании местного сообщества 18 марта этого года.

Предложение по вопросу изменения статуса населённого пункта и переименования, по словам Б. Бекенова, поступило от инициативной группы жителей посёлка Затобольска в аппарат акима посёлка.

«В соответствии с действующим законодательном на 18 марта этого года назначено собрание местного сообщества, на котором будет приниматься решение по данному вопросу. Предлагается назвать город Тобыл»,- сообщил он.

Б. Бекенов также отметил, что в средствах массовой информации отмечается и название «Кұтты алап», которое тоже предлагается для рассмотрения.

«Но хочу отметить, что предложение выдвинуто одно - по переименованию города в Тобыл», - заключил Б. Бекенов.

Напомним, как сообщалось ранее, поселку Затобольску в Костанайской области планируется в будущем присвоить статус города. Об этом заявил аким области Архимед Мухамбетов. в ходе внеочередной сессии областного маслихата.