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В Темиртау открыли центр по координации работы этнокультурных объединений
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинском государственном индустриальном университете, расположенном в Темиртау, торжественно открыли офис «Рухани жаңғыру» - ресурсный центр по координации работы этнокультурных объединений Темиртау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Центр этнокультурных объединений - важный проект для города. Он будет эффективно работать и поможет укреплению межконфессионального согласия. До сегодняшнего дня аналогичный центр в регионе имеется только в Караганде. Темиртау - город Первого Президента и должен быть одним из первых, в том числе в реализации программы «Рухани жаңғыру», - сказал представитель проектного офиса «Рухани жаңғыру» по Карагандинской области Галымжан Конакбаев.
Цель работы нового офиса - формирование патриотизма через программу «Туған жер», продвижение современной казахстанской культуры в глобальном мире, проведение комплекса мероприятий в рамках проектов «Тәрбие және білім», «Атамекен», «Рухани қазына», «Сакральная география», «100 новых лиц Казахстана», «Отаным-тағдырым», «Өлкетану». Планируется проводить мероприятия в сфере межэтнической толерантности, общественного согласия и пропаганды триединства языков. Большое внимание будет уделено работе с молодежью - повышению культурного уровня и развития духовно-нравственных ценностей.
«В программе Главы государства «Рухани жаңғыру» красной линией определены возрождение национальной идеи, межэтническое, межконфессиональное согласие, воспитание подрастающего поколения, развитие нового казахстанского патриотизма. В Темиртау зарегистрированы 10 этнокультурных центров. Специально отведенного места для них в Темиртау не предусмотрено, поэтому по инициативе акима Темиртау Галыма Ашимова мы обратились к ректору Карагандинского государственного индустриального университета Бахыту Жаутикову с просьбой выделить помещение», - рассказала руководитель отдела внутренней политики Темиртау Динара Жунусова.
Этот университет в свое время окончил Глава государства Нурсултан Назарбаев. Этот офис появился как воплощение идей Президента - на базе университета.
«Ректор вуза поддержал нас и предоставил помещение. Был сделан ремонт с привлечением меценатов города и этнокультурных объединений», - сказала Динара Жунусова.
К слову, в этом вузе функционирует академия Ассамблеи народов Казахстана. Уже составлена концепция работы центра этнокультурных объединений с молодежью университета, в том числе по развитию языковых курсов, проведению диалоговых площадок и фестивалей.
Как сообщили в пресс-службе университета, работа будет вестись в тесном взаимодействии с областной Ассамблеей народа Казахстана, акиматом Темиртау, городским историко-краеведческим музеем, историко-культурным центром Первого Президента Казахстана, этнокультурными объединениями, колледжами и школами Темиртау.
В завершение мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве между акиматом Темиртау, Карагандинским государственным индустриальным университетом и этнокультурными объединениями города металлургов.
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