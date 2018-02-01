В Таразе почтили память Жамбыла Жабаева

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Айтыс акынов Казахстана состоится сегодня в Таразе в честь 172-летия со дня рождения великого казахского мастера устного слова Жамбыла Жабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

У памятника знаменитому акыну, расположенному на площади у историко-культурного центра «Древний Тараз», собрались гости и представители общественности Жамбылской области. Здесь состоялась церемония возложения цветов, прозвучали произведения акына Жамбыла и авторские произведения его почитателей.

Известный композитор Алтынбек Коразбаев напомнил об открытии этого памятника великому акыну: «Помню тогда пришел Кенен ата и исполнил здесь песню на домбре (акын Кенен Азербаев уроженец Жамбылской области - прим. ред.). Тогда он сказал - вот открылся памятник нашего великого предка Жамбыла, поздравляю вас всех. Сегодня собралось много народа в его честь, спасибо вам всем. Дай Бог достичь его возраста нам всем, пусть наша страна будет здоровой и процветающей».

Как сообщили в управлении внутренней политики акимата Жамбылской области, в Центральном концертном зале Тараза «Баласагун» сегодня состоится айтыс акынов. Мероприятие приурочено ко дню рождения Жамбыла Жабаева и празднованию 60-й годовщины казахстанского телевидения. От Жамбылской области выступят шесть акынов-импровизаторов.

Напомним, в честь легендарного акына-импровизатора Жамбыла Жабаева, которого называют «Гомером XX века», назван целый регион - Жамбылская область. Город Тараз до 1996 года был Джамбулом. Кроме того, в регионе его именем названы район, четыре сельских округа, четыре аула, колледж, восемь школ и 68 улиц.

Жамбылцы знают Жамбыла Жабаева практически с рождения. Ведь это имя когда-то гремело на всю страну. Казахского акына знал весь Советский Союз. Бессмертное творение Жамбыла «Ленинградцы, дети мои!», посвященное защитникам блокадного города, действительно можно назвать сокровищем национальной культуры.







По воспоминаниям ветерана Великой Отечественной войны Александры Кичигиной, находившейся среди участников героической обороны Ленинграда, в то страшное время стихи Жамбыла, посвященные ленинградцам, стали большой моральной поддержкой.

«Люди героически переносили голод, холод. На сутки выдавали всего 125 граммов хлеба на человека - это катастрофически мало. Жили без света, тепла. Но блокадный Ленинград не сдавался, несмотря ни на бомбежки, ни на вызванные ими пожары. И стихи нашего акына окрылили, дали почувствовать, что о защитниках и жителях блокадного города помнит весь народ. Я принимала участие в боевых действиях, но о том, что происходило в городе, мы слышали по радио. Приезд акына в Ленинград был воспринят людьми как большой праздник. Жамбыл выступал на площади со своими стихами. Мне дороги эти строки и сейчас, спустя столько десятилетий. Стихотворение «Ленинградцы, дети мои!» до сих пор трогает меня до глубины души. Это большая поэзия, которая заставляет плакать», - говорит ветеран.

Отрадно, что после переименования Ленинграда вновь в Санкт-Петербург в этом городе сохранили уважение к казахскому акыну и светлую память о нем. Сохранилась школа имени Жамбыла, его памятник. Казахского акына чтят в городе, в школах проводят классные часы, посвященные ему.

Современные историки спорят - почему Дом-музей Жамбыла расположен в Алматинской области, а его именем назвали соседнюю область? Во многих справочниках указывается только информация о том, что акын родился у подножия горы Жамбыл, и по названию горы назвал мальчика его отец Жабай. Высказывается мнение, что эта гора расположена у села Узун-Агаш в Алматинской области.

Однако напомним, что акын родом из Мойынкумского района нынешней Жамбылской области. Гора Жамбыл расположена недалеко от поселка Хантау. В те годы из-за нашествия кокандских войск казахи вынуждены были кочевать. Семья Жабая зимой 1846 года остановилась в степях Бетпак-далы. У Жамбыла есть стихи, в которых он говорит, что попал в снег еще в утробе матери. Можно сказать, акын родился в пути. Позже его семья и родственники обосновались в местах, где сейчас находится поселок Узун-Агаш. И не случайно Жамбылский район есть и в Жамбылской, и Алматинской, и в Северо-Казахстанской областях.

Интересен факт, что еще при жизни Жамбыл выражал огорчение тем, что его именем назвали город Аулие-Ата («Святой отец»). В своих стихах он просил Святой дух, чтобы он не обижался на него - «...Прости меня, Святой город, что тебя назвали моим именем...». И, когда акын в 1938 году возвращался поездом из Москвы, то на станции Жамбыл (тогда - Мирзоян), старец вышел, опустился на колени и поцеловал землю Аулие-Ата.

На заре независимости, когда по всему постсоветскому пространству прокатилась кампания по возвращению городам старинных названий, инициативная группа предложила переименовать Джамбулскую область в Аулие-Атинскую, а город Джамбул в Аулие-Ату. В Жамбылской области этот вопрос был вынесен на пленум областной организации Советского фонда культуры. Известный журналист, писатель, драматург, депутат Верховного Совета Казахской ССР XIII (последнего) созыва, депутат от Жамбылской области, избранный в первый Мажилис Парламента РК Аргынбай Бекбосын на том заседании выступил против такого решения. «Жамбыл - тоже святой человек, - сказал он. - Его имя - это целая история». После этого вопрос о переименовании области не поднимался даже тогда, когда городу возвращали его исконное название Тараз.

Всего лишь несколько месяцев Жамбыл не дожил до своего столетия. Он умер вскоре после победы во Второй мировой войне. Его жизнь - пример глубокого патриотизма, верности родной земле и мудрости. Жамбыл Жабаев оставил бесценное наследие, которым мы, казахстанцы, вправе гордиться.





