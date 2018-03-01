В Таразе отметили День благодарности с соседями из Кыргызстана

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - День благодарности в Таразе отметили вместе с соседями из Кыргызской Республики, специально прибывшими в Жамбылскую область на праздник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Делегацию в 20 человек из Таласской области Кыргызстана встретили на границе между странами, на погранпункте «Айша-биби».

Начавшийся с утра дождь не дал возможности проводить запланированные мероприятия в историко-культурном парке «Древний Тараз». Поэтому гостей-соседей приветствовали на празднике Дня благодарности в здании Дома Дружбы представители этнокультурных центров, советы матерей, ветеранов и аксакалов, молодежная лига «Ак желкен» при Ассамблее народа Казахстана Жамбылской области.







Гостям рассказали, что новый в Казахстане праздник отмечается уже в третий раз как День благодарности всех этносов друг к другу и к казахам, проявившим милосердие и принявшим как родных представителей разных этносов, отдавая дань уважения общей истории народов Казахстана. Этот праздник отображает казахстанские ценности, основанные на культурном, этническом, языковом и религиозном многообразии.





Заместитель губернатора Таласской области Республики Кыргызстан Азият Жаркыналиева поблагодарила за гостеприимство, сказав, что «Жамбылская область Казахстана и Таласская область Кыргызстана многие годы поддерживают добрососедские отношения. Надеемся на сохранение и развития и в дальнейшем таких же добрососедских, взаимовыгодных отношений».





В программе празднования были «Игры народа Казахстана» и праздничная концертная программа, в которой выступили артисты Русского драматического театра, областной филармонии, трио домбристов «Юнчи» дунганского культурного центра «Вынхуа», народная вокальная группа «Маричка» украинский культурный центр «Днiпро», танцевальная группа «Гунча» уйгурского культурного центра. Прозвучали песни казахские, русские, украинские, немецкие, корейские и других народов, населяющих Жамбылскую область, где созданы и успешно работают 26 этнокультурных объединений.

Далее в программе рабочей поездки гостей из Кыргызстана состоялась посадка деревьев и экскурсия по достопримечательностям города Тараза.







«В рамках празднования Дня благодарности проводится общереспубликанская акция под названием «Спасибо добрым соседям!», - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель управления внутренней политики акимата Жамбылской области Галия Боранбаева. - Сегодня в нашем городе находятся почетные гости из соседней Республики Кыргызстан. В этом году в рамках приграничного сотрудничества в городе Таласе состоялся фестиваль «Қазақстан - достық пен татулықтың мекені», нацеленный на сближение и еще более тесное взаимоотношение наших народов. Как хорошо, когда есть друзья, которые всегда могут искренне радоваться успехам. К нам приехали наши друзья, чтобы в этот праздничный день разделить общую радость, поделиться щедростью сердца и теплотой души».

Напомним, 1 марта 1995 года в Казахстане была учреждена Ассамблея народа Казахстана, и в 2015 году в рамках празднования 20-летия Ассамблеи Глава государства предложил объявить этот день Днем благодарности. В этот день представители всех этносов страны могут поблагодарить друг друга и казахов за терпимость и гостеприимство в годы депортации.