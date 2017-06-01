В Таразе ограничили свободу организатору игорного бизнеса

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В суде №2 Тараза завершилось судебное слушание по уголовному делу, связанному с организацией незаконного игорного бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Жителю Тараза предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 307 УК РК в организации незаконного игорного бизнеса. «Материалами дела установлено, что у Д. возник преступный умысел, направленный на незаконное открытие игорного заведения, незаконную организацию деятельности в сфере игорного бизнеса, вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, - пояснили в суде. - Кроме того, на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии».



В декабре 2016 года через интернет-сайт «OLX» Д. приобрел в Алматы лотерейный терминал за 300 тыс. тенге и попросил своего друга А. помочь с его установкой, так как сам он на несколько дней выехал в Алматы. В начале января 2017 года А. установил этот терминал в магазине «Рамазан» на основании двустороннего договора. Сумма ежемесячной арендной платы составила 5 тыс. тенге.



В суде отметили, что, осуществляя свою преступную деятельность, не имевший лицензии Д., нарушая требования закона, предоставлял в распоряжение клиентов свой лотерейный терминал с 6 по 10 января 2017 года. «10.01.2017 сотрудниками УПТЭ СЭР ДГД по Жамбылской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, а именно контрольного закупа с участием эксперта, был обнаружен и процессуально зафиксирован факт занятия гражданином Д. незаконным игровым бизнесом в нарушение требований законодательства РК», - говорится в материалах дела.



Приговором суда №2 Тараза Д. признан виновным. Ему назначено наказание в виде одного года шести месяцев ограничения свободы с конфискацией находящегося в его собственности имущества, с установлением пробационного контроля сроком на один год шесть месяцев.