В Талдыкоргане запустят 5 производств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пять новых производств запустят в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Так, до конца года предусмотрен ввод пяти производств со вложением свыше 6 млрд. тенге инвестиций.

В скором времени на территории города будут введены в эксплуатацию новые производственные объекты: хлебокомбинат «Достык СКД6», завод по переработке масличных культур предприятия «Агрокомплекс Жетысу Мажико», солнечная электростанция компании «АлматыЭнерго Прожект», цех по производству синтепона ТОО «Сатжан». Также ведется расширение цеха по производству биогаза ТОО «Adal damy capital».

Открытие новых, а также расширение действующих производств способствуют созданию новых рабочих мест. Например, новый Талдыкорганский маслоэкстракционный завод по переработке масличных культур общей стоимостью 4 млрд. тенге обеспечит работой 130 человек.