В Талдыкоргане собака напала на ребенка

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане собака напала на 4-летнего ребенка, возвращавшегося из детского сада, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только что мою 4-летнюю дочь, которую 9-летний сын вел из детсада, на улице укусила собака. Хорошо, что прохожие вмешались и помогли, собаку привязали. Куртка была толстая, поэтому у дочери нет укуса. Но она была сильно напугана, побледнела и дрожала. Звонила ветеринарам, пока ничего не сообщают. Они меня саму напугали, говорят, чтобы я привязала собаку у себя дома. Только полицейские приехали и пообещали установить хозяина собаки», - рассказала мать девочки Шынар Сериккаликызы.

По ее словам, происшествие случилось на пересечении улиц Балпык би и Дарабоз ана. Сейчас напуганная девочка и ее мать боятся выйти на улицу. Они просят ответственных специалистов очистить город от бродячих собак.

Автор: Самал Кабышева