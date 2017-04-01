В Талдыкоргане планируют вывести породу белых лошадей с голубыми глазами  

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане планируют вывести новую породу лошадей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Талдыкоргане после 17 летних экспериментов появилась новая порода лошадей. Они отличаются белой мастью и голубыми глазами. До сих пор масть лошадей с белым окрасом шерсти, с золотистой гривой и голубыми глазами называли «альбиносовой» или «изабелловой». Такие лошади встречаются редко. Но коневод Александр Софин намерен собрать таких животных и ввести в науку новшество.

Первый жеребенок необычной масти появился в табуне Софина 17 лет назад. После четырех лет скрещивания лошадей похожей масти Александр добился, что в его табуне жеребята стали рождаться белыми, да еще и с голубыми, как небо, глазами. Сейчас таким рождается каждый третий жеребенок, а всего белых лошадей с голубыми глазами в табуне 50 голов.







Софин называет выводимую им породу «Жетысу асылы». Он работает с этими лошадьми уже более 17 лет, выросло уже несколько поколений белых лошадей, которые рождают таких же жеребят. Цель Александра Софина - популяризировать казахскую лошадь. Вначале он намерен вывести внутрипородный тип, а затем предстоит вывести отдельную породу. Главной особенностью белых или изабелловых лошадей будут их голубые глаза.

Работой фермера заинтересовались и ученые. Специалисты Казахского национального аграрного университета провели исследования и сообщили, что в будущем можно будет зарегистрировать этих лошадей в качестве внутрипородного типа или даже новой породы.

Профессор Болатхан Махатулы считает, что нужно вести селекцию для устойчивой передачи лошадьми Софина своих признаков потомству. Только тогда можно будет сказать, что труд фермера и ученых не пропадет даром. Все экспертизы проводились в Костанайском научно-исследовательском институте.

Таким образом, ученые подтверждают появление нового внутрипородного типа - белых лошадей. Но для выведения полноценной новой породы нужно провести еще много работы, требуются время и деньги. По подсчетам специалистов аграрного университета, нужно около 250 миллионов тенге. Если средства будут найдены, новую породу белых лошадей можно будет представить в 2020 году.







Вообще, лошади Софина отличаются не только мастью, но и другими качествами. Это замечают табунщики. Например, Данияр Матайбаев отмечает бесстрашие этих лошадей, их выносливость и резвость. К тому же они быстро приучаются к езде. Лошади Софина участвуют в различных праздничных мероприятиях, проходящих в Талдыкоргане.

Отметим, у казахов всегда особо ценились лошади белой масти. Их дарили ханам и биям. Лошади Александра Софина, если порода будет зарегистрирована, могут стать новым казахстанским брендом.