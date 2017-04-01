ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане меняют уложенные в прошлом году плиты на центральной площади, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Плиты, уложенные на центральной площади Талдыкоргана, не выдержали и одного года. Сейчас поврежденные плиты заменяются. В прошлом году капитальный ремонт на центральной площади города провело АО «ДСУ-13». Сейчас плиты на площади потрескались и поломались. Теперь компания, в соответствии с гарантийными обязательствами, меняет плиты за счет собственных средств.

«АО «ДСУ-13» давало гарантию на свою работу сроком на два года. Срок еще не прошел. Поэтому компании приходится заменять плиты за свой счет. Потому, что большая часть плиты сломалась, испортилась», - сказал представитель пресс-службы акима Талдыкоргана Данияр Сейсенбаев.





Происходящее бурно обсуждается талдыкорганцами. Большинство жителей считают, что для компании это будет уроком. Потому что подрядчик провел капитальные ремонтные работы поздней осенью, после наступления холодов.

Напомним, жители Талдыкоргана в прошлом году, когда проводили замену плит, выражали свое недовольство в социальных сетях.



