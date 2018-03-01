В Таджикистане презентовали книгу Нурсултана Назарбаева «Эра независимости»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На «круглом столе» в Душанбе, организованном Посольством Казахстана в Республике Таджикистан, обсудили книгу Президента РК Нурсултана Назарбаева «Эра независимости», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства.

В рамках «круглого стола», посвященного 25-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Таджикистаном, была проведена презентация книги Президента РК Н.А.Назарбаева «Эра независимости».

Посол Нурлан Сейтимов ознакомил присутствующих с основным содержанием книги, написанной в жанре исторической публицистики, отметив, что в ней освещены этапы строительства суверенного Казахстана с момента его основания до настоящего времени. При этом, Посол обратил внимание участников круглого стола на разделы книги, посвященные взаимодействию Казахстана со странами Центральной Азии и двусторонним отношениям с Таджикистаном, отметив их актуальность в контексте предстоящего официального визита Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона в Астану.





Участники высоко оценили роль и место книги «Эра независимости» в современной политологии.

В частности, директор Центра стратегических исследований при Президенте Таджикистана Худоберди Холикназар отметил большую роль Н.А.Назарбаева в урегулировании межтаджикского конфликта, подчеркнув, что один из раундов переговоров властей и оппозиции проходил в Алматы.



В свою очередь, заслуженный экономист Таджикистана, директор Института экономики и демографии Академии наук РТ, профессор Ходжимухаммад Умаров, отметив своевременность выхода книги Н.А.Назарбаева, в своем выступлении осветил экономическую модель развития Казахстана с 1990-х годов и по настоящее время. Он также выразил благодарность Казахстану и его Президенту за экономическую поддержку Таджикистана в первые годы независимости, когда страна испытывала значительные трудности.





Бывший Посол Таджикистана в РК Акбаршо Искандаров рассказал о своей работе в Казахстане, отметив, что она пришлась в период второй волны модернизации. На примере сотрудничества двух стран он раскрыл подходы Казахстана к региональному взаимодействию, подчеркнув конструктивный подход руководства Казахстана к сотрудничеству со странами Центральной Азии.





В работе круглого стола приняли участие представители экспертного сообщества, научно-культурных кругов, средств массовой информации, администрации Президента Таджикистана, деловых кругов, студенчества, казахской диаспоры в этой стране.