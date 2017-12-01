В супермаркетах Астаны в продуктах из США выявили генно-модифицированные ингредиенты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генно-модифицированные ингредиенты выявили в американских продуктах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет охраны общественного здоровья Минздрава РК.

«Комитет по итогам проверки обнаружил в ряде продуктов американских производителей превышение количественного содержания (от 1,1 до 38,7%) генетически модифицированной сои и гена кукурузы. Вся пищевая продукция была произведена и ввезена из США. При этом на потребительской упаковке отсутствует информация о содержании в указанных продукциях генно-модифицицированных ингредиентов», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что принимаются меры по выявлению и изъятию из оборота смеси для блинов, оладьев и вафлей «Pancake&Waffle» MIX Shop Rite», панировочных сухарей с сыром «Bread Crumbs ITALIAN STYLE» with Shop Rite» и «Bread Crumbs PLAIN Shop Rite производителя «Уэйкфэрн Фуд Корп., Елизабет, Нью Джерси».

Также изъяты из оборота сухие завтраки «Kelloyy's Fan Pak» производителя «Kellog Company» и лапша быстрого приготовления трех видов - «Maruchan Ramen Noodle Soup Oriental flavor», «Maruchan Ramen Noodle Soup Shrimp flavor» и «Maruchan Ramen Chicken Tortilla flavor» производителя «IRVINE».

Данные продукты были выявлены в ходе проведения мониторинга безопасности продукции, при контрольном закупе по городу Астана в супермаркетах «Рамстор» и «Galmart».

Напомним, допустимая норма содержания ГМО в пищевых продуктах составляет не более 0,9%. В соответствии с установленными требованиями, в том числе международными пищевыми стандартами Кодекс Алиментариус, пищевая продукция с содержанием ГМО более 0,9% подлежит обязательной маркировке.