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В Сухопутных войсках РК начались практические занятия с подразделениями связи

В Сухопутных войсках РК начались практические занятия с подразделениями связи
16 Августа 2017 22:19 152

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Республики Казахстан с военнослужащими подразделений связи региональных командований и родов войск проводятся полевые занятия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РК.

Всего на занятия привлечены около 1500 военнослужащих. Полевые занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и совершенствования практических навыков, в условиях приближенных к боевой обстановке.

«Воины-связисты обеспечивают управление в системе связи региональных командований и родов войск, устанавливают проводную, радио- и спутниковую связь. Занятия организованы на пяти полигонах, которые оборудованы вблизи пунктов постоянной дислокации частей. В этих пунктах военнослужащим предстоит выполнить более 20 нормативов по развертыванию полевых узлов связи, а также принять участие в комплексных тренировках в различных диапазонах частот», - отмечается в сообщении.

В Сухопутных войсках РК начались практические занятия с подразделениями связи 

Особое внимание в ходе занятий уделяется практическим действиям по настройке в закрытом режиме видеоконференцсвязи и электронному обмену данными между абонентами с топографической привязкой через спутниковые системы для обеспечения непрерывного управления в различных видах боевых действий.

«В Сухопутных войсках продолжается плановое проведение перевооружения, оснащение новыми модернизированными образцами техники и вооружения. Сегодня подразделения связи обеспечены на 80% новыми современными компьютеризированными средствами связи. Благодаря этому военнослужащие разворачивают и настраивают цифровую технику в пять раз быстрее по сравнению с работой на аналоговых средствах связи», - сказал начальник войск связи Сухопутных войск ВС РК подполковник Азамат Картабаев.

 

 

Ключевые слова: Армия, Учения,
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