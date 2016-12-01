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В столице наградили передовиков труда

В столице наградили передовиков труда
23 Декабря 12:31 211

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице в честь 25-летия Независимости проходит форум передовиков труда, передает корреспондент МИА «Казинформ»    

Мероприятие  организованно Народно-демократической патриотической партией «Ауыл».

«Главная цель проведения этого форума заключается в том, чтобы наградить членов нашей партии, передовиков труда. Такое мероприятие проводится впервые нашей партией. Мы пригласили на форум членов партии в основном  трудящихся в сфере сельского хозяйства. Около 80% участников форума составляют именно они», - отметил заместитель председателя партии «Ауыл» Толеген Сыдыков.

Участники форума отметили, что на сегодня труженик должен стать главной фигурой в осуществлении государственных программ развития страны, повышении ее экономической мощи, внедрении новой техники и технологий.

Как сообщили организаторы, по итогам форума  будут вручены четыре государственные награды и более 100 медалей в честь 25-летия Независимости.

В числе выдвинутых к награде - председатель Алматинского областного филиала партии НДПП «Ауыл» с 45-летним трудовым стажем - Нурбай Жантилеуов, труженик тыла - Филипп Полищук, долгие годы проработавший заместителем директора завода «Казахсельмаш» и другие.

 

 

Ключевые слова: 25 лет независимости, КАЗМЕДИА, Астана, Политические партии,
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