В столице горела новогодняя елка
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице по проспекту Туран горела новогодняя елка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов, информация о том, что горит елка по проспекту Туран, поступила 25 декабря в 6 часов 19 минут.
«Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных подразделений распространение огня не допущено. Пожар ликвидирован в 06:38», - сообщил Руслан Иманкулов.
В ликвидации пожара были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава Службы пожаротушения ДЧС Астаны.
«Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Причина пожара выясняется», - добавил Руслан Иманкулов.
Комитет по ЧС МВД РК призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности в период проведения новогодних мероприятий.
Видео: Krisha.kz
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