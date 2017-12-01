В столице горела новогодняя елка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице по проспекту Туран горела новогодняя елка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов, информация о том, что горит елка по проспекту Туран, поступила 25 декабря в 6 часов 19 минут.



«Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных подразделений распространение огня не допущено. Пожар ликвидирован в 06:38», - сообщил Руслан Иманкулов.



В ликвидации пожара были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава Службы пожаротушения ДЧС Астаны.



«Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Причина пожара выясняется», - добавил Руслан Иманкулов.



Комитет по ЧС МВД РК призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности в период проведения новогодних мероприятий.



Видео: Krisha.kz