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В столице горела новогодняя елка

25 Декабря 2017 16:11 1116
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В столице горела новогодняя елка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице по проспекту Туран горела новогодняя елка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов, информация о том, что горит елка по проспекту Туран, поступила 25 декабря в 6 часов 19 минут.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных подразделений распространение огня не допущено. Пожар ликвидирован в 06:38», - сообщил Руслан Иманкулов.

В ликвидации пожара были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава Службы пожаротушения ДЧС Астаны.

«Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Причина пожара выясняется», - добавил Руслан Иманкулов.

Комитет по ЧС МВД РК призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности в период проведения новогодних мероприятий.


Видео: Krisha.kz 

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Ключевые слова: Астана, Происшествия,
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Автор:

Серик Сабеков

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