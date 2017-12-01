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В США скончался астронавт, первым вышедший в космос без страховки
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астронавт Брюс Маккэндлесс, совершивший первый в истории человечества выход в открытый космос без страховки, скончался в возрасте 80 лет в США, сообщает Тренд со ссылкой на НАСА.
«Наши мысли и молитвы с семьей Брюса. Его навсегда запомнят по легендарной фотографии полета на пилотируемом маневрирующем модуле (MMU)», - говорится в заявлении на сайте космического агентства.
Брюс Маккэндлесс служил в качестве пилота ВМС США и позднее вошел в набор астронавтов НАСА, а также участвовал в установке крупнейшего космического телескопа «Хаббл».
Во время своего первого полета в космос в 1984 году Маккэндлесс совершил выход в открытый космос с помощью специально разработанной НАСА установки MMU, позволяющей астронавтам передвигаться в космосе.
Продолжительность свободного полета Маккэндлесса без технической связи с кораблем составила около шести часов. При этом ему удалось отлететь от корабля на дистанцию более 90 метров. Позднее НАСА запрещали к использованию установку, считая ее слишком опасной для использования.
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