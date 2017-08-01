В США обнаружили 60 мигрантов в грузовике с овощами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники службы таможенного и пограничного контроля (СТПК) США обнаружили в субботу 60 мигрантов в рефрижераторе, остановленном для досмотра на американо-мексиканской границе, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Нелегалы таким образом хотели незаконно проникнуть на территорию Соединенных Штатов. Мигранты лежали на поддонах с брокколи. Температура в кузове поддерживалась на уровне 9 градусов Цельсия. Сотрудники СТПК решили проверить грузовик после того, как сигнал тревоги подала обнюхавшая его служебная собака.

В рефрижераторе находились 22 гватемальца, 17 мексиканцев, 13 сальвадорцев и восемь граждан Гондураса. Они отказались от медицинской помощи. Гражданин Гватемалы, который управлял грузовиком, арестован по обвинению в незаконной перевозке людей.

Фото: УНИАН