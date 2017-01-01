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В спортивном метании валенок отличились дети аксуских энергетиков

В спортивном метании валенок отличились дети аксуских энергетиков
18 Января 2017 01:25 223

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - День здоровья провели энергетики Евроазиатской энергетической корпорации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информаци пресс-службы АО «ЕЭК», 23 команды приняли участие в лыжной эстафете, 15 детских - соревновались в катании на «ватрушках» и метании валенок.

«День здоровья зимой проводим уже третий раз, - отметила специалист спортивного сектора профкома электростанции АО «ЕЭК» Светлана Пеняева. - В этом году впервые пригласили команду пенсионеров, провели соревнования для детей. Кстати, в этом году впервые также в список соревнований включена зимняя рыбалка».

По словам С.Пеняевой, за улов в 1020 граммов главный приз получил слесарь участка ремонта технологического оборудования Ринат Галиулин. «Золото» в лыжной эстафете завоевали сотрудники котельного участка №2. А вот среди ребят, состязавшихся в катании на «ватрушках», перетягивании каната и метании валенка, победа досталась самым ловким и удачливым детям энергетиков.

Победители и призеры получили призы и денежные премии, а все участники Дня здоровья - хорошее настроение и заряд бодрости.

В спортивном метании валенок отличились дети аксуских энергетиков 

Ключевые слова: Павлодарская область, Спорт,
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