В совете директоров ВТБ Казахстан произошли изменения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Решением Банка ВТБ (ПАО) - единственного акционера ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) от 3 апреля 2017 года прекращены полномочия члена совета Директоров Шумейко Анны Викторовны по ее инициативе.

Таким образом, количественный состав Совета Директоров Банка ВТБ (Казахстан) сокращен до 7 (семи) человек, срок полномочий до 26 февраля 2018 года включительно:



1. Осеевский Михаил Эдуардович

2. Валиев Байрам Юсупович

3. Степанов Сергей Владимирович

4. Шаймарданов Ильнар Ильшатович

5. Досмукаметов Канат Мухаметкаримович (независимый директор)

6. Кадырбаев Досым Хамитович (независимый директор)

7. Сизова Слава Ивановна (независимый директор)

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) - входит в международную финансовую группу ВТБ. ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) имеет филиальную сеть, состоящую из 35 структурных подразделений, 17 из которых - являются филиалами.



Ранее сообщалось об изменении состава правления казахстанской дочки Банка ВТБ.