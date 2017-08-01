Погода
Астана 15 °С
Алматы 21 °С
Курс валют
USD 332.80
EUR 390.57
RUB 5.60
CNY 49.88

В СКО нерациональное использование видеожетонов выявил глава ДВД

В СКО нерациональное использование видеожетонов выявил глава ДВД
19 Августа 2017 09:48 165

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Работу носимых видеорегистраторов сотрудников дорожно-патрульной полиции проверил начальник ДВД СКО генерал-майор полиции Берик Билялов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу полицейского ведомства.

Главный полицейский области подчеркнул, что видеожетоны должны работать бесперебойно, поскольку являются барьером для коррупционных проявлений и мерой открытого диалога полицейских и граждан.

В СКО нерациональное использование видеожетонов выявил глава ДВД

Проверяя технику, Берик Билялов нашел ряд нарушений, которые заключались в нерациональном использовании этих технических средств. Виновные сотрудники полиции привлечены к дисциплинарной ответственности. Начальник ДВД СКО поручил руководству строевых подразделений и технических служб усилить контроль за работой видеорегистраторов.

«В служебной деятельности дорожно-патрульной службы используются носимые видеорегистраторы. Они фиксируют действия наших сотрудников в процессе осуществления их служебной деятельности.  Информация может быть использована в тех или иных спорных ситуациях при разрешении дел в судебных органах», - отметил заместитель начальника ДВД СКО полковник полиции Кайрат Оразалин.

В СКО нерациональное использование видеожетонов выявил глава ДВД

В этом месяце с помощью зафиксированных видеожетонами материалов точки над i удалось поставить в 15 судебных делах. Жителям Петропавловска, которые отрицали свою причастность к совершению правонарушений, не удалось уйти от ответственности.

В СКО нерациональное использование видеожетонов выявил глава ДВД

Видеожетонами оснащены все наряды дорожно-патрульных полицейских СКО. 

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, МВД РК, 100 шагов по реализации 5 реформ ,
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Последние Комментарии

×
ВКонтакте

Архив