В СКО нерациональное использование видеожетонов выявил глава ДВД

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Работу носимых видеорегистраторов сотрудников дорожно-патрульной полиции проверил начальник ДВД СКО генерал-майор полиции Берик Билялов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу полицейского ведомства.

Главный полицейский области подчеркнул, что видеожетоны должны работать бесперебойно, поскольку являются барьером для коррупционных проявлений и мерой открытого диалога полицейских и граждан.





Проверяя технику, Берик Билялов нашел ряд нарушений, которые заключались в нерациональном использовании этих технических средств. Виновные сотрудники полиции привлечены к дисциплинарной ответственности. Начальник ДВД СКО поручил руководству строевых подразделений и технических служб усилить контроль за работой видеорегистраторов.

«В служебной деятельности дорожно-патрульной службы используются носимые видеорегистраторы. Они фиксируют действия наших сотрудников в процессе осуществления их служебной деятельности. Информация может быть использована в тех или иных спорных ситуациях при разрешении дел в судебных органах», - отметил заместитель начальника ДВД СКО полковник полиции Кайрат Оразалин.





В этом месяце с помощью зафиксированных видеожетонами материалов точки над i удалось поставить в 15 судебных делах. Жителям Петропавловска, которые отрицали свою причастность к совершению правонарушений, не удалось уйти от ответственности.





Видеожетонами оснащены все наряды дорожно-патрульных полицейских СКО.