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В Шымкенте задержаны подозреваемые в вымогательстве у предпринимателя 7 млн долларов

В Шымкенте задержаны подозреваемые в вымогательстве у предпринимателя 7 млн долларов
18 Августа 2017 11:05 396

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте задержали подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

В Шымкенте в полицию обратился частный предприниматель, он сообщил о том, что неизвестные путем угроз вымогают у него 7 миллионов долларов.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР и возбудили уголовное дело по статье 194 ч.4 УК РК «Вымогательство».

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДВД с поличным при передаче денег в сумме 3 миллионов 20 тысяч долларов задержали четырех подозреваемых. Это безработные жители Шымкента и Алматы 1962, 1965, 1973 и 1976 года рождения.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 194 ч.4 УК РК «Вымогательство в особо крупном размере». В качестве вещественных доказательств изъяты муляж 3 миллионов долларов и 20 тысяч долларов. Один из задержанных арестован, остальные находятся под подпиской о невыезде.

В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства данного преступления. Проводится досудебное расследование.

 

Ключевые слова: Южно-Казахстанская область, Происшествия, МВД РК,
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