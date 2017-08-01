В Шымкенте судят офицера за гибель солдат в ущелье Коксай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В военном суде Шымкентского гарнизона начался суд над майором Шойбековым, начальником Штаба войсковой части 91 678 (горно-егерский полк) Жамбыльской области, пишет otyrar.kz.

Бахыт Шойбеков обвиняется в халатном отношении к службе, в результате которой в феврале этого года в ущелье Коксай произошла трагедия с военнослужащими, вышедшими в учебный поход. Военнослужащие оказались под снежной лавиной - семеро погибли на месте, еще восемь получили различные ранения.

На процесс пришли как родственники обвиняемого, так и родители погибших солдат. При этом и те, и другие считают, что майор сам оказался жертвой обстоятельств, нежели виновником страшной трагедии.

Сам Бахыт Шойбеков находится под залогом и в суде сидит рядом со своим адвокатом. В начале процесса представитель воинской части отказался от имущественных претензий к подсудимому. Все снаряжение и имущество, которое было потеряно в тот трагический день, в настоящий момент полностью восстановлено. Также адвокат подал суду ходатайство от офицерского собрания части.

«Собранием офицерского состава рассмотрен проступок Шойбекова, и собрание офицерского состава решило ходатайствовать о назначении наказания, не связанного с лишением свободы», - отметил адвокат Калдыбек Калиев.

Суд исключил из обвинения имущественные претензии воинской части.

По согласию всех участников, суд приступил к рассмотрению дела. Обвинение заняло почти 45 минут.

Накануне трагических событий командир части выехал в служебную командировку, и все руководство было возложено на начальника штаба - майора Шойбекова. 16 февраля поступило штормовое предупреждение о резком ухудшении погоды в горах. Несмотря на это, группа военнослужащих отправилась на учебные занятия в ущелье Коксай.

«Майор Шойбеков при выезде группы на учебное место вне пунктов постоянной дислокации не принял мер по предотвращению гибели и травматизма личного состава, своевременно не довел до подчиненных и не добился выполнения ими необходимых требований безопасности при проведении специальных занятий. Выезд группы был осуществлен в нарушении утвержденного командиром ВЧ 91678, майором Бралиновым, сводного расписания. Выезд в ущелье Коксай не предусматривался и был запланирован только с 20 февраля 2017 года», - отметил Ермек Жанатаев, военный прокурор Южного региона, гособвинитель.

В результате группа из 15 человек оказалась погребенной под снежной лавиной. Несмотря на оперативно организованные спасательные работы, извлечь тела удалось лишь спустя пять часов. Семь человек были найдены уже мертвыми. Еще восемь, несмотря на полученные ушибы и охлаждения, были спасены.

Подсудимый полностью признал свою вину. В своих показаниях майор признал, что физически не успел проконтролировать все события в части.

«Сам я, в связи с тем, что 17 февраля временно оставался за командира части и решал все текущие и финансово-хозяйственные вопросы, проконтролировать в полном объеме порядок выезда и проведения занятий в каждой группе не имел достаточных возможностей», - сказал Бахыт Шойбеков.

Подсудимый попросил учесть свою безупречную службу, а также то, что на иждивении у него находится двое малолетних детей, престарелая мать и сестра-инвалид.

Судебное следствие продолжается.



Фото: otyrar.kz