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В Шымкенте проживает 20 долгожителей, которым перевалило за 100 лет

5 Марта 2018 11:45 590
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В Шымкенте проживает 20 долгожителей, которым перевалило за 100 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте проживает 20 человек, которым перевалило за 100 лет, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«Самая старшая жительница города - Гульчешек Колаева, обладательница подвески «Күміс алқа» 10 января отметила 111 день рождения. Еще двум женщинам, труженицам тыла - Алпе Есжановой и Назым Мамбеталиевой - по 109 лет», - говорится в сообщении.

Труженице тыла Айше Назаркуловой - 106 лет. Обладательнице знака «Алтын алқа» Ширин Абдуллаевой - 103 года, столько же матери-героине Канаш Кузербаевой и труженицам тыла Хабибе Файзиевой и Хайринисе Татаровой.

По информации пресс-службы, трем труженицам тыла Айше Абдуллиной, Улшым Байботаевой, Нагиме Беккараевой и обладательнице знака «Күміс алқа» Уфан Куланбаевой по 102 года.

Труженицам тыла Орынкул Адильбековой, Марии Сидоренко и матери-героине Саткын Отарбаевой - по 101 году. Двум труженицам тыла Кенескуль Бакбай, Марии Ковальчук и обладательнице подвески «Күміс алқа» Бибисаре Иржановой - по 100 лет.

Среди мужчин - два долгожителя: Бостану Раимбекову - 105 лет и Нигмату Гарееву - 102.

Фото: goodhousekeeping.com

 

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Ключевые слова: Южно-Казахстанская область, Демография,
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