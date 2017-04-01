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В Швеции задержали второго подозреваемого в причастности к теракту

В Швеции задержали второго подозреваемого в причастности к теракту
8 Апреля 2017 07:56 343

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полиция Швеции задержала второго подозреваемого в причастности к теракту в Стокгольме, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.  

По информации телеканала SVT, мужчина был арестован в северном пригороде Стокгольма Хьюлста (Hjulsta). Как сообщается, он, предположительно, связан с другим задержанным по подозрению в причастности к атаке.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину в одном из бутиков в микрорайоне Мэрста. По данным источников издания, 39-летний мужчина был одет так же, как и разыскиваемый полицией подозреваемый. У него были ссадины, и в связи с задержанием он якобы сообщил, что является виновным в совершении теракта в Стокгольме. На одежде мужчины обнаружили осколки стекла.

 

Ключевые слова: Происшествия,
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