В сеульском университете произошел взрыв

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Взрыв, в результате которого пострадал один преподаватель, произошел сегодня в южнокорейском университете Ёнсе. Полиция не исключает, что инцидент является террористической атакой, передает ТАСС.

По данным телеканала KBS, взрыв произошел в 08:41 утра по местному времени в момент, когда профессор университета по фамилии Ким распаковывал посылку. Он получил ожоги и госпитализирован. Полученные ранения не угрожают жизни пострадавшего.

На место происшествия прибыло подразделение полицейского спецназа. Следователи работают над установлением подробностей происшествия.

Пострадавший рассказал, что придя на работу, увидел висящий на дверной ручке своего кабинета пакет с коробкой и посчитал, что ему пришла посылка. Коробка взорвалась в момент, когда он начал ее распаковывать.

По словам очевидцев, непосредственно перед взрывом из нее выпало несколько небольших винтов.

Полиция не исключает, что инцидент является террористической атакой или местью кого-то из бывших студентов профессора, преподающего в университете архитектуру.