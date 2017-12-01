Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -25 °С
Алматы: -4 °С
USD 335.33 EUR 395.49
RUB 5.70 CNY 50.75
Новости
Вся лента >>>

В сети появился мультфильм о Головкине и Сондерсе

20 Декабря 2017 06:25 453
Поделиться:
В сети появился мультфильм о Головкине и Сондерсе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Художник Моджахед Фудаилат, занимающийся созданием мультфильмов на боксерскую тематику, опубликовал на своем Youtube-канале новый видеоролик, сообщает sports.kz.

Новое видео посвящено тому, как чемпион WBO Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО), успешно защитивший свой титул в бою с Давидом Лемье (38-4, 33 КО), бросил вызов Геннадию Головкину (37-0-1, 33 КО).

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Спорт, Видео,
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Касымова Эльмира
Касымова Эльмира
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив