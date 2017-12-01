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В сети появился мультфильм о Головкине и Сондерсе
20 Декабря 2017 06:25 453
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Художник Моджахед Фудаилат, занимающийся созданием мультфильмов на боксерскую тематику, опубликовал на своем Youtube-канале новый видеоролик, сообщает sports.kz.
Новое видео посвящено тому, как чемпион WBO Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО), успешно защитивший свой титул в бою с Давидом Лемье (38-4, 33 КО), бросил вызов Геннадию Головкину (37-0-1, 33 КО).
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