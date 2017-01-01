В Сети опубликованы ролики о победах Головкина и тренировках Джейкобса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На официальной странице GGG ВКонтакте вышел еще один динамичный ролик про Головкина.

Видео «GGG - неукротимая мощь» демонстрирует яркие моменты побед казахстанца на ринге.



Напомним, Геннадий Головкин провел свой последний бой 11 сентября в Лондоне на 20-тысячной арене O2, отправив оппонента в технический нокаут в пятом раунде. Боксерский поединок остановили секунданты Брука, выбросив полотенце. В результате англичанина послебоя забрали в больницу.

Казахстанец в 14-й раз защитил титул IBO,во второй - IBF и впервые - WBC.



Гонорар за бой Головкина составил 3 миллиона фунтов или более 4 миллионов долларов США.



Головкин одержал 36-ю победу в карьере и по-прежнему считается непобежденным чемпионом мира по версиям WBC,WBA (Super), IBO, IBF в среднем весе.Казахстанец в профессиональной карьере после победы над Бруком 23-й раз подряд победил нокаутом.



Ему принадлежит самая длительная серия нокаутов подряд - кадры его победных ударов демонстрирует видеоролик. Монстр среднего веса, неудержимый (Unstoppable!). Таких эпитетов удостоен Головкин в ролике.

Для 30-летнего Брука этот бой стал 37-м в карьере, а поражение стало первым. Теперь на его счету 36 побед (25 нокаутом) и один проигрыш.

Следующий бой Головкин проведет против Джейкобса 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Бой будет транслироваться телеканалом HBO на платной основе.



Между тем, инстаграм ThaBoxingVoice опубликовал фрагмент тренировки американского боксера Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО), который готовится к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Перед боем с Головкиным Джейкобс проведет два тренировочных лагеря - в Нью-Йорке и Хейварде (штат Калифорния). Ожидается, что его спарринг-партнерами станут украинский боксер Сергей Деревянченко и грузин Автандил Хурцидзе.

