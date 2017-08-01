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В семи фактах получения взяток признался чиновник Караганды

В семи фактах получения взяток признался чиновник Караганды
12 Августа 2017 17:53 473

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Руководитель отдела земельных отношений Караганды признал вину в получении взяток семь раз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Казыбекбийском районном суде Караганды, орган следствия вменяет чиновнику совершение преступления по части 3 статьи 366 УК «Взяточничество с использованием служебного положения, совершенное неоднократно». Суммы взяток, которые чиновник, по версии следствия, получал в этой должности, колеблются от 20 тысяч до 160 тысяч тенге.

«Подозреваемый Сабыржан Даутбергенов не стал обжаловать постановление суда о санкционировании ему меры пресечения «содержание под стражей» сроком на два месяца. Постановление вступило в силу. Он содержится в следственном изоляторе», - сообщили в канцелярии Казыбекбийского районного суда.

Подозреваемый выразил готовность заключить с прокуратурой сделку о признании вины. Ходатайство уже передано в надзорный орган и находится на рассмотрении.

Известно, что сотрудники департамента Национального Бюро по противодействию коррупции следили за ним с помощью аудиоаппаратуры, негласно установленной в кабинете Даутбергенова. Техника зафиксировала семь фактов получения взяток.

Напомним, Сабыржан Даутбергенов был задержан в ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудниками департамента Национального бюро по противодействию коррупции.

 

 

Ключевые слова: Карагандинская область, Суды,
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