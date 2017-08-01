В Семее с шестого этажа упал четырехлетний ребенок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По сообщению УЧС города Семей в поселке Энергетик с шестого этажа выпала четырехлетняя девочка. Ребенок доставлен в детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом ключицы и левого предплечья. Об этом пишет semeyainasy.kz.

Мать девочки ушла в магазин, оставив ее одну. Ребенок, оставшись без присмотра, вышел на балкон и упал. Сейчас врачи всеми силами спасают малышку. Ребенок находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое.

«Еще один печальный «тренд» последнего времени, - падение с высоты в попытках сделать эффектный снимок себя в экстремальных условиях, так называемое «селфи». Поэтому, периодически проводите со своими детьми-подростками профилактические беседы по безопасности поведения на улице, снижения риска необдуманных поступков, приучения навыков фотографирования себя без риска для жизни в безопасных местах», - отметили в УЧС города Семей ДЧС ВКО.