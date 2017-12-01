В SCAT объяснили причины задержки авиарейса из Астаны в Усть-Каменогорск

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В авиакомпании «SCAT» объяснили многоразовый перенос рейса из Астаны в Усть-Каменогорск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Причина в том, что у нас были плохие метеоусловия в целом по Казахстану - это веерные задержки, потому что рейсы выполняются друг за другом по цепочке. То есть в Усть-Каменогорске могут быть хорошие погодные условия, но туда опоздал рейс из-за того, что в другом городе, из которого прилетало воздушное судно, были плохие погодные условия. У нас всю прошлую и эту неделю были очень плохие погодные условия в городе Шымкент, где стоял очень сильный туман, и у нас пошли большие веерные задержки», - прокомментировала ситуацию руководитель отдела по связям с общественностью авиакомпании «SCAT» Виктория Сторожилова.

Также она прокомментировала информацию о том, что, например, авиакомпания «Эйр Астана» выполняла рейсы из Астаны в Усть-Каменогорск без каких-либо изменений в расписании.

«Это может быть связано с тем, что у «Эйр Астаны» есть определенное количество воздушных судов, у нас разное количество судов, разное расписание. У нас воздушные суда летают по цепочке, а они, возможно, по какой-то другой схеме задействуют самолеты», - отметила В. Сторожилова.

При этом она подчеркнула, что авиакомпания «» всегда передает оперативную информацию о задержке рейсов своим клиентам и, в случае необходимости, предоставляет горячее питание и проживание из-за сбоев в расписании.

Напомним, ранее в социальных сетях начали появляться сообщения о том, что авиакомпания «SCAT» несколько раз переносила рейс из Астаны в Усть-Каменогорск, который должен был быть совершен вечером 22 декабря. По информации пассажиров на данный момент вылет объявлен 23 декабря в 13.40.