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В Саудовской Аравии скончался принц из правящей семьи

В Саудовской Аравии скончался принц из правящей семьи
17 Августа 2017 07:36 275

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Один из представителей правящей в Саудовской Аравии семьи принц Бандар бен Фахд бен Саад бен Абдель Рахман Аль Сауд скончался в среду. Об этом сообщил королевский двор, передает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.

Его похороны состоятся в четверг в Эр-Рияде. Другая информация не приводится.

Это уже третий принц из семьи Аль Сауд, скончавшийся в этом году. В мае в возрасте 90 лет умер старший брат короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда принц Машааль бен Абдель Азиз. Неделю назад, предположительно, в результате сердечного приступа ушел из жизни 26-летний принц Сальман бен Саад бен Абдалла бен Турки Аль Сауд.

 

Ключевые слова: Ближний Восток,
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