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В Саудовской Аравии арестовано 77 человек за причастность к терроризму

В Саудовской Аравии арестовано 77 человек за причастность к терроризму
6 Апреля 2017 11:58 519

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Саудовские силы безопасности арестовали 77 подозреваемых в терроризме в марте текущего года, передает региональный корреспондент МИА «Казинформ».

53 подозреваемых являются гражданами различных стран (Турции, Сирии, Египта, Индии, Нигерии, Непала, Кувейта), а также граждане Саудовской Аравии.

Также отмечается, что в начале 2013 года министерство внутренних дел Саудовской Аравии создало веб-сайт под названием «Нафета тауасуль» (Окно общения), где регулярно обновляется база данных содержащихся под стражей в саудовских тюрьмах.

Ключевые слова: Ближний Восток,
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