В Санкт-Петербурге простились с погибшим в теракте Максимом Арышевым 

МОСКВА- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Друзья и близкие 22-летнего казахстанца Максима Арышева - студента Санкт-Петербургского государственного экономического университета, погибшего в результате теракта в метро 3 апреля, собрались у станции метро «Сенная площадь», чтобы проститься с ним и почтить его светлую память.

У входа в метрополитен были установлены фотографии Максима в окружении свечей и множества цветов, а также маленькие игрушечные уточки с надписью «Максим очень любил уточек и мечтал собрать большую коллекцию».





Родители Максима, Виталий и Ирина Арышевы поделились о том, как они узнали о случившейся трагедии.

«В 2 часа 28 минут дня он прислал мне СМС, в котором написал, что пошел в метро. А друзья его остались, потому, что надо было кого-то дождаться. Когда они начали спускаться, повалил дым, и они сразу подняли тревогу. Ну и мы, соответственно, начали звонить Максиму, но телефон не отвечал. Потом появились сообщения о теракте с указанием горячей линии. Мы дозвонились на горячую линию МЧС России. Огромное спасибо им, они нас как-то тепло успокоили. Затем мы дозвонились в консульство. В списках пострадавших его не было. На всякий случай мы взяли билет и вылетели в Санкт-Петербург», - рассказала Ирина Арышева.

«В 7 утра мы были уже в Санкт-Петербурге», - продолжил папа Максима - Виталий Арышев.





«С нами связалось Генконсульство Казахстана в Санкт-Петербурге. До этого мы не знали, в чем заключается работа Генконсульства. А теперь мы четко ощутили, что мы граждане Казахстана. Где бы мы ни были, нас не оставят в беде. Они провели такую огромную работу, потому что сами мы находились в шоковом состоянии, не знали, что делать, куда звонить. Огромное спасибо Примбетову Ермеку Сериковичу, Акнур Аленовой и Ильясу. Огромное спасибо за поддержку всему Казахстану», - выразил свои искренние слова благодарности Виталий Арышев за оказанную оперативную и профессиональную, а также моральную поддержку и помощь.

«Согласно версии следствия, он находился в непосредственной близости к взрыву. Все его тело покрыто характерными ранами. Когда нам передали его вещи, его паспорт был пробит насквозь поражающими осколками. Все страницы», - рассказал Виталий Арышев.





«Когда я его увидела, мне показалось, что он заболел ветрянкой», - добавила Ирина Арышева.

Отвечая на вопрос, будут ли они привлекать к ответственности СМИ, которые выдали непроверенную информацию о якобы причастности Максима к теракту, мама Максима - Ирина ответила, что у нее нет сил на какие-либо разбирательства. Самое главное для нее достойно проводить сына.

«Если с ними судиться, мы сделаем им рекламу. Зачем? Мне сейчас самое главное достойно проводить Максима. Да и сил нет. Бог им судья. Самое главное, что никто же им не поверил», - сказала она.

Виталий Арышев, в свою очередь, сообщил, что Санкт-Петербургский государственный экономический университет, с руководством которого они проводили встречу, намерено подать в суд на то издание, обвинившее Максима, и он поддерживает это решение.





«Мы встречались с проректором университета, где учился Максим. Университет хочет подать в суд на то издание, которое обвинило Максима. Хотя потом КНБ Казахстана и консульство сразу же сделало опровержение, университет собирается подавать в суд. Я вчера сказал проректору университета, что если вуз будет подавать иск, то я его поддержу. Я считаю, что нельзя выдавать непроверенную информацию, тем более обвинительного характера. Неважно, к нашему сыну это относится или к другим людям», - поделился своим мнением отец Максима.

Виталий и Ирина также поделились о том, когда и как будет проходить прощание с Максимом.

«Сейчас наши друзья прорабатывают программу, и мы ее обязательно опубликуем, потому что много кто хочет проститься с ним. Предварительно, в 9 утра мы отпеваем его в церкви (в Санкт-Петербурге). Потом его заберут. Эйр-Астана поможет нам его перевезти. Рейс, кажется, в 9 вечера. 7 апреля мы прилетим в Алматы, где нас сразу встретят. Ритуальным агентством будут проведены все необходимые процедуры. Наши друзья ищут какой-нибудь зал, потому что многие хотят проститься с Максимом. После похорон в час дня будет поминальный обед. Предварительная программа такая», - поделилась Ирина Арышева.





Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербурге на перегоном участке между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» был совершен теракт, в результате которого погибло 14 человек, более 50 получили ранения.